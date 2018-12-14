الجيزة: رفع 65 ألف طن مخلفات بأوسيم

كتب- إسلام ضيف:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بإجراء حصر شامل لكل مقالب القمامة، وتجمعات وبؤر المخلفات الواقعة بنطاق أوسيم بالكامل؛ للبدء في إزالتها على الفور وفق مخطط زمني محدد موجهًا بتشكيل لجنة والانتهاء من أعمال الحصر خلال أسبوع على الأكثر.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ بمركز ومدينة أوسيم، برفقة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، حيث استدعى المحافظ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وفرق ومعدات النظافة؛ لرفع المخلفات من أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة بشتيل البلد بمركز ومدينة أوسيم.

وأشار "راشد" في بيان اليوم، إلى أن المحافظة انتهت من رفع 50 مقلب ومأوى للقمامة حتى الآن بكميات بلغت 65 ألف طن من خلال 3600 نقلة بالمعدات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في رفع باقي المقالب والتجمعات والتي تم رصدها وتبلغ 75 موقع.

ووجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم بإزالة كل تجمعات القمامة من مقلب الصفيرة، والانتهاء منها خلال يوم على الأكثر مع تمهيد الأرض والتعاون مع الأهالي لزراعة المنطقة بالأشجار وتجميلها، نظرًا لما يسببه المقلب من أضرار صحية على المواطنين القاطنين بمحيطة.

كذلك وجّه المحافظ بتنظيم حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشارع، واستغلال الساحات في إنشاء مشاتل وساحات انتظار سيارات بعائد مادي يتم استغلاله في تطوير منظومة النظافة بالمركز، موجهًا بدعم المنطقة بصناديق قمامة إضافية، وعدم السماح بتكرار إلقاء المخلفات على مسار السكة الحديد حفاظًا على سلامة المواطنين.​