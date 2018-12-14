أول تعليق من "التعليم" على جدول امتحانات الثانوية المتداول على "فيسبوك"

كتب - محمد غايات:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، على أن تبدأ الامتحانات 8 يونيو 2019 بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 29 يونيو 2019، بأداء امتحان مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أن الجدول المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والخاص بامتحانات الثانوية العامة مزيف وغير صحيح تمامًا، وأن الوزارة لم تعلن عن الجدول الرسمي حتى الآن، مؤكدًة أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.

وتابعت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة واعتماده سيتم إخطار كافة المديريات التعليمية به وإرساله للمدارس، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مؤكدةً أن إعداد جداول الثانوية العامة يتم من قبل مجموعة من المتخصصين التربويين وفقًا لمعايير معينة تستهدف بالأساس مراعاة التوقيتات المناسبة بين المادة والأخرى.

وأوضحت الوزارة أنها ستشكل غرفة عمليات مركزية تشارك فيها عدة وزارات ومؤسسات بالدولة لمتابعة سير الامتحانات، على أن تكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات في المحافظات، وسيتم التأكيد مجددًا على عدم حيازة الطلاب أو الملاحظين أي أجهزة هواتف محمولة ويسمح فقط لرئيس اللجنة بحيازة هاتف محمول غير ذكى حال عدم وجود تليفون أرضى بالمدرسة، لافتةً إلى أن حيازة المحمول تعرض الطالب للحرمان من الامتحانات لمدة عام.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).