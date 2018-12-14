بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن تفاصيل طقس 48 ساعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 ديسمبر 2018 وحتى 15 ديسمبر.

ونشر المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتشير توقعات المركز إلى أنه بالنسبة لطقس اليوم الجمعة، لا توجد احتمالات لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وحتى غد.