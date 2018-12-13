السيسي: الإعلام يقدم "دون قصد" صورة مغايرة لواقع الشارع المصري

كتبت – سحر عزام:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وسائل الإعلام "دون قصد" قد تقدم صورة مغايرة لواقع الشارع المصري، لافتًا إلى أن هناك حالة من الرضا الشديد لدى العمال في جميع المواقع دون تقديم شكوى من صعوبة الظروف المعيشية.

وأضاف "السيسي"- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس: "أنا بتكلم عن مئات الآلاف من العمال، واللقاء معاهم بيتحول لشكل جميل من التقدير والاحترام والرضا"، لافتًا إلى أهمية تعامل المصريين بشهامة واحترام مع السيدات في الشوارع.

وتابع الرئيس: "معدلات العمل في المشروعات القومية غير مسبوقة في كل المجالات"، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة خلال عام 2019.