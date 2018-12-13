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بالفيديو- السيسي عن سيدة "الميكروباص": "النصيب هو اللي جعلني أقابلها"

11:00 م الخميس 13 ديسمبر 2018
بالفيديو- السيسي عن سيدة "الميكروباص": "النصيب هو اللي جعلني أقابلها"

القاهرة- مصراوي
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحته للسيدة سائقة الميكروباص خلال تفقده العاصمة الإدارية الجديدة ومحور المشير طنطاوي اليوم الخميس,

وفاجئ السيسي، الإعلامي شريف عامر بمداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، حيث أكد أن موكبه سار في طريق لم يكن هو المحدد وأن النصيب وحده هو الذي جعله يغير مساره ويلتقي بسيدة الميكروباص.

وأضاف السيسي، أن المرأة تقدم جهدها وعملها لأسرتها والمجتمع، وحريصة بشدة على أسرتها وأفراد عائلتها".

الرئيس السيسي العاصمة الإدارية سيدة الميكروباص

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