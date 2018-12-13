لمدة شهرين.. عرض قطع أثرية بالمتحف المصري عن نشأة الملكية في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت اليوم بالقاعة ٤٣ بالمتحف المصري بالتحرير فعاليات المعرض الأثري المؤقت حول نشأة الملكية في مصر في الألف الرابع قبل الميلاد، والذي يضم ١١٠ قطع أثرية، تمثل نشأة أول دولة سياسية معروفة في التاريخ في وادي النيل بمصر.

وأشارت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، في تصريح اليوم، إلى أن المعرض تنظمه وزارة الآثار بالتعاون مع معهد بون للآثار المصرية ويستمر لمدة شهرين بالمتحف، لافتة إلى أهم القطع الأثرية المعروضة وهي بطاقة عاجية للملك جر، وصورة لشخص من صلاية نعر مر، وجزء من صلاية ملكية.

وأوضحت أن المعرض يلقي الضوء على عمليات التطور الكبرى التي تمت في مصر في تلك الفترة (نهاية الألف الرابع ق.م)، مشيرة الى أن الكتابة والتعبير بالصورة تطورت بشكل ملحوظ في تلك الفترة، وكذلك التطور الاجتماعي والاقتصادي ، كما تم وضع نظام الأعداد العشري، وتحديد وحدات القياس المختلفة.