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مغامر إسباني يصور لقطات مذهلة للأهرامات من السماء -فيديو

09:16 م الخميس 13 ديسمبر 2018
مغامر إسباني يصور لقطات مذهلة للأهرامات من السماء -فيديو

صورة من محتوى الفيديو

القاهرة- مصراوي:

نشر المغامر الإسباني، نيكولاس أوبيرت، عبر حسابه بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، لقطات مصورة تظهر أهرامات الجيزة الثلاثة من أعلى بشكل مذهل للمرة الأولى.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي صوره "نيكولاس" -21 عاما، بينما كان هو يحلق بمظلة موجهة يجري التحكم بها فوق الأهرامات الثلاثة: "خوفو- خفرع- منقرع".

ونقلت صحفية "ديلي ميل البريطانية"، أن المغامر الأسباني استعان بـ 3 كاميرات خاصة كانت واحدة كانت مثبتة على جسده وأخرى في أعلى المظلة وثالثة في يديه، لتوثيق رحلته.

يذكر أن أهرامات الجيزة الثلاثة بناها المصريون القدماء "الفراعنة"، وكان ذلك في الفترة بين عامي 2550 و2490 قبل الميلاد، وصنفت ضمن إحدى عجائب الدنيا السبع.

أسبانيا الأهرامات مواقع التواصل الاجتماعي نيكولاس أوبيرت يوتيوب

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