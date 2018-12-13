مغامر إسباني يصور لقطات مذهلة للأهرامات من السماء -فيديو

القاهرة- مصراوي:

نشر المغامر الإسباني، نيكولاس أوبيرت، عبر حسابه بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، لقطات مصورة تظهر أهرامات الجيزة الثلاثة من أعلى بشكل مذهل للمرة الأولى.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي صوره "نيكولاس" -21 عاما، بينما كان هو يحلق بمظلة موجهة يجري التحكم بها فوق الأهرامات الثلاثة: "خوفو- خفرع- منقرع".

ونقلت صحفية "ديلي ميل البريطانية"، أن المغامر الأسباني استعان بـ 3 كاميرات خاصة كانت واحدة كانت مثبتة على جسده وأخرى في أعلى المظلة وثالثة في يديه، لتوثيق رحلته.

يذكر أن أهرامات الجيزة الثلاثة بناها المصريون القدماء "الفراعنة"، وكان ذلك في الفترة بين عامي 2550 و2490 قبل الميلاد، وصنفت ضمن إحدى عجائب الدنيا السبع.