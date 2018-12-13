الأمم المتحدة تكرم العميد محمد سمير والإعلامية إيمان أبو طالب- صور

(مصراوي):

كرمت الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبو طالب، وذلك تقديرًا لجهودهما ودورهما في توعية الشباب؛ عقب قيامهما بإلقاء محاضرات على مدار أسبوعين بمبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وشهدت المحاضرات، حضورًا مكثفًا من جانب أبناء الجالية المصرية والعربية وعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وسط مناقشات ساخنة امتزجت بالثراء الفكري والتنوع الثقافي والحرص الشديد على التمتع "بثقافة الاختلاف"؛ مما حدا بالمسئولين علي التنظيم لزيادة الوقت المحدد لكل محاضرة.

وفي نهاية المحاضرات تم الأتفاق علي تنظيم محاضرات أخرى نهاية يناير المقبل في الأمم المتحدة ومجموعة من الجامعات في أكثر من ولاية، وكذلك محاضرات في ألمانيا والإمارات، ومصر، وسلطنة عمان.

وكان العميد محمد سمير القى محاضرة، بعنوان "كن النسخة الأفضل من نفسك"، قدم خلالها نصائح للشباب عن التمسك بالقيم والأخلاق، وحثهم علي ضرورة أن يكون لهم هدف، وألا يبيعوا عقولهم لأحد. كما ألقت الإعلامية إيمان أبو طالب محاضرة بعنوان "الإعلام بين الواقع والمأمول"، تحدثت فيها عن التحديات التي تواجه الإعلام، وكذلك الرسالة التي يجب أن يتبناها الإعلام لتنوير العقول، والنهوض بالمجتمعات والأوطان".