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    البابا تواضروس يلتقي مسؤولي لجنة البر

    04:24 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    البابا تواضروس يلتقي مسؤولي لجنة البر

    لقاء البابا تواضروس مع مسؤولي لجنة البر

    كتب- إسلام ضيف:

    التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، مسؤولي لجنة البر على مستوى كنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية.

    وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، اليوم، إن اللقاء عُقد بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتضمن كلمة للبابا عن "الأبوة والعمل الاجتماعي"، تلاها عرض قدمه القمص بيشوي شارل مقرر اللجنة، لأعمال اللجنة خلال الستة أعوام الماضية وفائدة قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها والتي وفرت ميزة سرية البيانات إلى جانب عدالة التوزيع.

    كما عُرضت أربعة برامج يُعمل بها في خدمة التنمية الاجتماعية حاليًا، وهي برامج بنت الملك و"وثيقة أمان" و"علم ابنك" و"شنطة البركة".

    وتحدث المهندس مجدي الشرقاوي مُصمم برنامج قاعدة البيانات عن أهمية البرنامج وكيفية استغلال البيانات المدخلة شرط كونها دقيقة، لفائدة الخدمة، وفي الختام أجاب قداسة البابا على أسئلة المشاركين في اللقاء.

    البابا تواضروس لجنة البر الكنيسة الأرثوذكسية الكاتدرائية المرقسية مسرح الأنبا رويس

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