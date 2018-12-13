وزير الزراعة: نسعى للاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تكنولوجيا

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تسعى للاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول ذات الظروف المشابهة لتحقيق سلسلة القيمة المضافة لناتج القومي.

وأضاف أبوستيت، خلال افتتاحه ورشة العمل حول تعزيز الاستثمارات لتحسين الكفاءة والتنافسية في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية بمشاركة البنك الدولي، أن الورشة تأتي استكمالًا للحوارات المستمرة مع البنك الدولي على مدار الشهور الماضية وتهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الزراعي ووضع خطوط واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ على مدار سنوات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

وأوضح وزير الزراعة، أنه سيتم الاعتماد على الخبرات الوطنية بمساعدة الشركاء الدوليين: نأمل الاستفادة من الآراء التي ستطرح خلال الورشة والخروج بتوصيات تسهم في الإعداد الجيد للمشروعات المقترحة.

وقال جوليان لابيتي، مدير قطاع الزراعة والأغذية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن الهدف من الورشة تقديم رؤية وزارة الزراعة بشأن التحول الزراعي في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستدامة هذا القطاع فالعالم حاليًا يضخ استثمارات بالمليارات في هذا القطاع الهام.

وأكد لابيتي، أن قطاع الزراعة مهم جدًا لمصر لأن لديها عدد سكان كبير والتكنولوجيا مهمة لزيادة الإنتاج والقطاع يسهم أيضًا في توفير فرص العمل، متابعًا: نفخر بالتعاون مع مصر منذ سنوات طويلة لدعم استراتيجية التنمية المستدامة.