تدريب أطقم الخطوط الجوية الهندية والليبية والسودانية بأكاديمية مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

نفذت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، البرنامج التدريبي لعدد من أطقم طيارين الخطوط الجوية الهندية على طرازات الإيرباص A320، وبوينج B777 وB737-800، حيث يشمل البرنامج تدريبًا نظريًا وعمليًا على أجهزة الطيران التمثيلي بواسطة مدربين مصريين مؤهلين دوليًا، يتمتعوا بخبرات متراكمة تعطي للأكاديمية ميزة نسبية عن باقي مراكز التدريب المنافسة في الشرق الأوسط.

وقال أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن المتدربين أبدوا إعجابهم الشديد بالإمكانات البشرية من محاضرين معتمدين دوليًا، وخدمة على مستوى عالي من المهنية، وكذلك ماتملكه الأكاديمية من أجهزة تدريب عالمية.

وأوضح عبدالهادي الشقنقيري، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم الاتفاق مع وفد الخطوط الجوية الليبية على تدريب أطقم الطيارين والضيافة الجوية على أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320 وA330 وقد أبدى الوفد إعجابه بالإمكانات المتاحة داخل الأكاديمية، وتم الاتفاق على بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبرامج التدريبية المتفق عليها، مما يزيد من حجم التعاون المشترك مع شركة الطيران الليبية.

كما تنفذ أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الوقت الحالي تدريب أطقم الضيافة الجوية للخطوط الجوية السودانية، على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الطوارئ CEET وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكب CST، كما تم الاتفاق على تدريب المهندسين على أحدث البرامج التدريبية في مجال صيانة الطائرات من طراز الإيرباص A320 والبوينج B737-500 والذي يتم على أعلى مستوى من الجودة.

كما تم استكمال المناقشات لبحث توسيع أوجه الشراكة والتعاون، من المخطط أن يستمر التعاون المثمر لفترة طويلة قادمة مما يرسخ من روابط المشاركة مع الخطوط الجوية السودانية، ويزيد من كفاءة عنصرها البشري، والذي يعكس الثقة في قدرة وكفاءة أكاديمية مصر للطيران للتدريب.