بالصور.. صلاح حسب الله بمطرانية سوهاج: السيسي رسخ ثقافة المواطنة

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية أعضاء هيئة المكتب، القس مرقص وكيل مطرانية سوهاج خلال جولة الحزب لتدشين حملة "مش لوحدك.. كلنا معاك"؛ لتوزيع 100 ألف بطانية.

وقال النائب صلاح حسب الله، إن المسلمين والمسيحيين، عنصرا الأمة على مر التاريخ، ولن تنجح أي محاولة للنيل من وحدة الوطن.

وأضاف حسب الله، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى منذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم على إرساء مبدأ المواطنة والقضاء على التمييز ونشر روح المحبة والتسامح بين الجميع.

من جانبه توجه وكيل مطرانية سوهاج، بالشكر لقيادات حزب الحرية على هذه المبادرة، مؤكدا ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية مع الدولة من أجل رفع المعاناة عن المولطن البسيط.

حضر اللقاء عدد من قيادات الكنيسة بسوهاج، ونواب رئيس الحزب اللواء حسن ناجي والنائب طلعت القواس.