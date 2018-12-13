استئصال ورم "7 كجم" من مريضة بمستشفى مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

نجح الفريق الطبي لقسم النساء والتوليد بمستشفى مصر للطيران، في استئصال ورم بالمبيض يزن حوالي٧ كجم لسيدة تبلغ من العمر ٣١ عاما.

صرح بذلك الدكتور أشرف القاضي، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وقال الدكتور أشرف، في تصريحات صحفية، الخميس، إن المستشفى يسعى لتقديم أعلى مستوى من الخدمات العلاجية للمرضى على يد فريق طبي يضم كفاءات عديدة،.

وأضاف: "أُجريت مجموعة كبيرة من عمليات زرع القرنية وإعادة الإبصار للعديد من المرضى الذين فقدوا الإبصار لأسباب مختلفة، مثل عتامات القرنية والمياه البيضاء المتقدمة، والمياه الزرقاء المصاحبة لها".

جدير بالذكر أن قسم الرمد بالمستشفى يضم أحدث جهاز فيمتو ليزر VISX Laser Machine، ويقدم خدماته للمرضى على يد استشاريين ذوي خبرات عالية .