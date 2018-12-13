  • عاجل:رسميا.. مصر تطلب تنظيم أمم إفريقيا في خطاب للكاف (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    "مستقبل وطن" يوفر سيارات لبيع السلع بأسعار مخفضة في بني سويف

    03:52 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    "مستقبل وطن" يوفر سيارات لبيع السلع بأسعار مخفضة في بني سويف

    سيارات لبيع السلع الغذائية

    القاهرة- مصراوي:

    وفر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، سيارات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مركز تلت، بمحافظة بني سويف، ضمن حملة كلنا معاك.

    يأتي ذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن، على المشاركة المجتمعية الهادفة وتلبية لرغبات المواطنين في كافة المجالات.

    الجدير بالذكر، أن الحزب يتابع برنامج القوافل الغذائية في معظم قرى الفشن حتى تعم الفائدة على أكبر عدد من المواطنين.

    مستقبل وطن أشرف رشاد بيع السلع الغذائية بني سويف

    الخبر التالى:

    استئصال ورم "7 كجم" من مريضة بمستشفى مصر للطيران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان