رئيس جامعة القاهرة يفتتح أول معرض لريادة الأعمال بـ"الاقتصاد والعلوم السياسية"

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أول معرض لريادة الأعمال بالجامعة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية والدكتورة هبه مدحت زكي مدير حاضنة الأعمال بالكلية، والأساتذة والطلاب، وبمشاركة عدد من الشركات الناشئة التي تخرجت من الدورة الأولي لبرنامج حاضنة الأعمال بالكلية والشركات الناشئة المحتضنة حالياً في الدورة الثانية للبرنامج.

وشهد الافتتاح استعراض ما تم تحقيقه منذ انضمام تلك الشركات الناشئة للبرنامج وما أعدته لتسويق مشروعاتها وأفكارها ونماذج أعمالها المبتكرة والإبداعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة: "نأمل أن تنتشر فكرة ريادة الأعمال بمصر للتحول من العقل المرتبط بالوظائف الحكومية، ليصبح الأفراد رواد أعمال".

وأضاف أن التطورات في أوروبا وجنوب شرق آسيا ارتبطت بجهود الحكومات ومبادرات الأفراد وريادة أعمالهم.

وأشار الخشت، إلى أن فكرة ريادة الأعمال، بالغة الأهمية، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين التهور والمغامرة المحسوبة التي يكون صاحبها لديه تفكير مسبق وعقلاني ونقدي.

وأوضح أن البنية التي تحكم ريادة الأعمال يجب أن تكون في الخطاب الديني الجديد وتطوير العقل المصري.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الاقتصاد يستطيع أن يحرك القوى الثقافية والدينية، وفكر ريادة الأعمال يجب أن يكون فكر جميع الطلاب، وهو ما تسعى الجامعة لطرحه من خلال مقرر ريادة الأعمال الذي سيتم تطبيقه كمتطلب دراسي لطلاب الجامعة.