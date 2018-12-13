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    مصر للطيران الناقل الرسمي للمعرض التجاري الأفريقي 2018

    02:13 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    مصر للطيران الناقل الرسمي للمعرض التجاري الأفريقي 2018

    مصر للطيران الناقل الرسمي للمعرض التجاري الأفريقي

    كتب- طه عبيد:

    تشارك شركة مصرللطيران، الناقل الوطني والعضو الـ21 في تحالف ستار العالمي، بالمعرض التجاري الأفريقي الأول من نوعه في أفريقيا، كناقل رسمى لضيوف والعارضين والمشاركين في هذا الحدث، الذي تعقد النسخة الأولى له في مصر لأول مرة ولمدة 7 أيام خلال الفترة من 11 وحتى 17 ديسمبر الجاري.

    وحسب بيان، الخميس، يعد المعرض منصة للتبادل التجاري والاستثماري والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين وإبرام عدد من الصفقات التجارية مما يوفر فرصة للعارضين لعرض سلعهم وخدماتهم.

    وشاركت مصر للطيران في هذا المعرض كأحد العارضين والمشاركين في الحدث من خلال جناح دعائي يعرض جميع وأحدث عروض شركة مصر للطيران وبرامجها الترويجية والتسويقية وقد لاقي المعرض اقبالاً كبيرًا من الزائرين والعارضين والحاضرين لهذا المعرض وجلساته.

    شركة مصرللطيران تحالف ستار العالمي المعرض التجاري الأفريقي ناقل رسمى

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