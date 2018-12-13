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    مجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات المهمة ونتائج زيارة مدبولي لتنزانيا

    02:04 م الخميس 13 ديسمبر 2018
    مجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات المهمة ونتائج زيارة مدبولي لتنزانيا

    الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    القاهرة- أ ش أ:

    بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، إضافة للنتائج والملفات الخاصة بزيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء مؤخرا الى تنزانيا والتي تضمنت توقيع عقد بناء التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك لسد نهر روفينجي .

    ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أيضا، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، اضافة لاستعراض نتائج المرحلة الثانية الجارية حاليا من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس "سي" والأمراض غير السارية .

    كما يتابع المجلس ما التقارير الخاصة بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام .

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    مجلس الوزراء تنزانيا مصطفي مدبولي الملفات السياسية عقد بناء التحالف المصري

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