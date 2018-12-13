رموز الصحافة يشاركون في تشييع جثمان إبراهيم سعدة بمسجد عمر مكرم

كتب- مصطفى علي:

شارك عدد من رموز الإعلام والصحافة، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، بمسجد عمر مكرم، من بينهم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، ومحمد عبد القدوس، وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار، ويسرا، وأسامة شرشر، وسمير رجب، وجلال دويدار، وأحمد زكي بدر.

كانت مسيرة انطلقت بجثمان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، من مبنى الأخبار صباح اليوم، واتجهت إلى مسجد عمر مكرم، لأداء صلاة الجنازة.

ويشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وتجمع عدد كبير من الصحفيين العاملين بمؤسسة أخبار اليوم، صباح اليوم أمام مقر المؤسسة بشارع الصحافة، انتظارا لوصول جثمان الكاتب الكبير الراحل إبراهيم سعدة.

وتوفي إبراهيم سعدة أمس عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يخرج جثمانه من مقر مؤسسة أخبار اليوم حسبما أعلن ياسر رزق رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على تشيع جنازته من مسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر.

يذكر أن الكاتب الراحل وصل مصر منذ فترة قصيرة بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول على خلفية اتهامه في قضية هدايا المؤسسات الصحفية القومية، واستمر في رحلة علاجه إلى أن وافته المنية أمس.