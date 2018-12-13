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فاروق الباز يفسر مقولة "اللي شرب من مية النيل لازم يرجع لها"

12:48 م الخميس 13 ديسمبر 2018
فاروق الباز يفسر مقولة "اللي شرب من مية النيل لازم يرجع لها"

الدكتور فاروق الباز

كتب-إسلام ضيف:

قال الدكتور فاروق الباز، الخبير الدولي في علوم الفضاء ومدير مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن، إن المصريين يفضلون المعيشة قرب نهر النيل، وليس بعيدًا عنه.

وأضاف الباز، في محاضرة "الاستثمار في مستقبل مصر، أفق تعمير الصحراء" بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، الخميس، أنه قال للرئيس الراحل أنور السادات إذا أرسل المواطنين إلى سيناء ليعيشوا فيها لن يستقروا بها "لو بعتنا ٣ مليون يعيشوا في سيناء مش هيستقروا وهيفضلوا رايحين راجعين على الدلتا".

وفسر عالم الجيولوجيا سبب ذلك، قائلًا: "لما الصحاري جفّت في الماضي لم يكن هناك مياه إلا في دلتا النيل، لذلك مقولة اللي شرب من مياه النيل لازم يرجع لها تاني صحيحة".

وتابع: "قلت للرئيس السادات لو مش هنبعد عن النيل، نحاول نعمل تنمية جوار النيل، ومن هنا جاءت فكرة ممر التنمية، وهي عبارة عن مناطق قرب النيل نعمل فيها تنمية، سواء زراعة أو مصانع أو مخازن".

فاروق الباز علوم الفضاء جامعة بوسطن نهر النيل محاضرة الاستثمار في مستقبل مصر

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