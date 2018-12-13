رئيس الوزراء الإثيوبي السابق يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

"الآثار": الكشف عن مقبرة ترجع للأسرة الـ 18 بكوم أمبو في أسوان

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبلت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي مريام ديسالين؛ للتعرف على أحد أهم المشروعات التنموية داخل مصر.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جرى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الأثيوبيي في مقر الشركة، واستقبله اللواء أحمد زكي عابدين، وتم خلال اللقاء استعراض تاريخ المشروع وموعد نشأته وأهما لمشروعات التي سيتضمنها، وكذلك أهم الإنجازات التي شهدها المشروع حتى الآن.

وأضاف الحسيني، في بيان اليوم، أنه عقب الاجتماع، تم اصطحاب رئيس الوزراء الإثيوبى والوفد المرافق له لمقر المشروع، وتفقد أبرز المشروعات الجارى تنفيذها، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وصف ما يحدث داخل العاصمة الإدارية بالإنجاز.

وأكد أنه عقب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى السابق، استقبلت الشركة وفد من البنك الأسيوى، وتم شرح له المشروعات الجارى تنفيذها داخل العاصمة، مؤكدا أن وفد البنك الآسيوى متخصص فى أعمال البنية التحتية.