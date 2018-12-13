صاحب أول وحدة لطب النوم.. 5 معلومات عن طارق أسعد رائد الطب النفسي

كتب- محمد نصار:

توفى مساء، أمس الأربعاء، الدكتور طارق أسعد، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الخميس، بمسجد النور بالعباسية.

وينشر "مصراوي" أبرز 5 معلومات عن الدكتور طارق أسعد:.

- أصدر رئيس جامعة عين شمس في 8 أكتوبر 2018 قرارا بتعيينه رئيسًا لمجلس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي.

- يعتبر أحد أهم العلماء المصريين المتخصصين في مجال طب النوم في الشرق الأوسط.

- أسس أول وحدة لطب النوم في مصر والشرق الأوسط بجامعة عين شمس، واحتوى على العديد من أحدث الأجهزة لرصد التغيرات المختلفة التي تطرأ على مخ الإنسان أثناء النوم.

- شجع على منح درجات علمية في مجال طب النوم، منها دبلومة طب النوم بكلية طب عين شمس.

- كان له العديد من الأبحاث والدراسات بشأن اضطرابات النوم وفي مقدمتها الأرق.

- توفى عن عمر ناهز الـ58 عامًا.