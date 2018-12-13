حدث ليلاً.. موقف مصر من استضافة أمم إفريقيا ودعم ترامب لبن سلمان

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي.

السيسي يشيد بإدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) مصر، ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة.

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رئيس وزراء إثيوبيا السابق عن سد النهضة: سنصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف

قال هايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، إنه ليس في الحكومة أو بين الأطراف المتفاوضة لحل أزمة سد النهضة، لكنه يثق في أن الجميع يسير في المسار الصحيح، مضيفًا: "طبقًا للمعلومات التي لديَّ قريبًا سنصل إلى اتفاق سيحقق مصالح كل الأطراف وليس طرف واحد".

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بالفيديو- أول دكتورة مصرية في الطاقة الذرية: بلدي لا تعترف بوجودي على قيد الحياة (حوار)

الحياة مليئة بحكايات العَجب، حين وصلت الدكتورة المصرية "إحسان محمود حلمي" مطار القاهرة في يناير 1962 كان في استقبالها عشرات الصحفيين والكاميرات للاحتفاء بها كونها أول مصرية وعربية تحصل على الدكتوراه في الطاقة الذرية من أمريكا.

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"احنا جايين نعَكْنِن على الشعب؟".. برلماني رافضًا منع "الشيشة" في المقاهي

قال النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة انتشار "الشيشة" على الكافيهات والمقاهي أصبحت تستحق إعادة النظر، لما تسببه من أضرار خطيرة على الفرد والمجتمع.

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على طريقة "PUBG"| حاولوا القفز بالباراشوت فوق الأهرامات.. فنجوا من "كارثة"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لـ5 شباب أجروا تجربة قفز حر باستخدام "الباراشوت".

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التموين: خفض سعر كيلو الدواجن المجمدة لـ37 جنيهًا بالمجمعات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء الأربعاء، تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة لـ37 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية بدلًا من 38 جنيهًا، على أن يُنفذ القرار بدءا من صباح الخميس.

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الرئيس التنزاني لوفد المصري: "نحبكم كثيرًا ورفضنا التأثير في حصة مصر من مياه النيل"

أعرب عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحي بتنزانيا، عن دعمهم لإنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي الواقع في "محمية سيلوس".

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إيبارشية المنيا: شرطي أطلق النار على مقاول ونجله أمام كنيسة

قالت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، إن شرطيًا مُكلفًا بحراسة كنيسة نهضة القداسة بالمنيا، أطلق النار على مقاول ونجله بسبب خلاف نشب بينهم، مساء اليوم الأربعاء.

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الأزهر يعزي البحرين في وفاة الشيخة نورة

أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وإلى شعب البحرين، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

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مبعوث الرئيس الفرنسي بشأن سورية في القاهرة لبحث آخر التطورات

وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السورية.

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ترامب يعلن دعمه لمحمد بن سلمان: زعيم متمكن من السلطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة حصرية مع رويترز، إنه يدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي يفيد بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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اليمن.. اتفاق بين الحكومة والحوثيين على استئناف تصدير النفط والغاز

نقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل أن الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين على استئناف تصدير النفط والغاز، وذلك خلال اجتماعات في السويد.

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استشهاد شاب فلسطيني بعد اختطافه على يد قوة إسرائيلية خاصة في رام الله

استشهد الشاب الفلسطيني صالح عمر صالح البرغوثي (29 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن أعدمته قوات خاصة إسرائيلية بالقرب من بلدة سردا شمال رام الله.

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رئيس فنزويلا يتهم الولايات المتحدة بمحاولة اغتياله

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بالسعي وراء اغتياله.

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وزير الرياضة: خطوة واحدة تفصل مصر عن التقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر جاهزة وتتشرف بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرا الى تواصله مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بسبب هذا الشأن.

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قاسم باشا يصدر بيانًا بشأن مستقبل تريزيجيه ولاعبيه

أصدر نادي قاسم باشا التركي بيانًا اليوم الأربعاء بخصوص مصير لاعبيه، وعلى رأسهم المصري محمود حسن "تريزيجيه".

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ماذا قال حسين الشحات بعد عودة العين بثلاثية والتأهل بمونديال الأندية؟

أكد حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، أن التأخر بثلاثة أهداف نظيفة في ملعبك وأمام الجمهور، موقف صعب جدًا.

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سيسكا يقسو على الريال بثلاثية وروما يسقط بدوري الأبطال

تلقى ريال مدريد الإسباني لطمة جديدة في الموسم الحالي ومني بهزيمة ثقيلة صفر / 3 أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت خسارة روما الإيطالي 1 / 2 أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

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محمد صبحي متأثرًا والحزن يخيم على أحمد بدير.. 25 صورة من عزاء محمود القلعاوي

تقام الاَن مراسم عزاء الفنان الراحل محمود القلعاوي بمسجد عمر مكرم، وسط حضور كبير لنجوم الفن وأصدقاء الفنان الراحل

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عزيز الشافعي: نعيد خالد عجاج للساحة بـ"صاروخ"

يستعد المطرب خالد عجاج بعد 8 سنوات غياب لطرح أحدث أغانيه "صاروخ"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمير محروس.

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أول تعليق من نيكول سابا بعد ارتدائها فستانًا بـ 200 مليون جنيه

نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا وفيديوهات من ديفيله هاني البحيري الأخير ، والتى ارتدت فيه فستانًا بـ200 مليون جنيه.

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