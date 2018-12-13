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عضو دعم مصر لـ"مصراوي": بيان عاجل لمقابلات المدارس الشخصية لأطفال الـ"kg"

03:00 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
عضو دعم مصر لـ"مصراوي": بيان عاجل لمقابلات المدارس الشخصية لأطفال الـ"kg"

النائبة مارجريت عازر

القاهرة - مصراوي:

كشفت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن عزمها التقدم ببيان عاجل لمناقشة المقابلات الشخصية التي تجريها المدارس الحكومية والخاصة للأطفال في سن "kg1 وkg2".

وقالت عازر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أرفض إجراء مثل هذه المقابلات في المدارس الحكومية، " فالتعليم حق للجميع، سواء كان الطالب مؤهلاً أو غير مؤهل".

وأوضحت عازر أنه لابد من أن يكون إقبال المدارس الخاصة على مثل هذا الإجراء راجعًا لنص تعاقد قانوني وبروتوكول معتمد رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم.

عازر انتقدت أيضًا استخدام المقابلات بشكل سيئ دون معايير حتى بالمدارس التي لا تتبع الحكومة، مؤكدةً أن هذا أمر مرفوض بحكم الدستور والقانون.

مارجريت عازر ائتلاف دعم مصر مقابلات المدارس الشخصية لأطفال المدارس الحكومية مجلس النواب

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