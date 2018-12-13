"آداب عين شمس" تستعد لإطلاق مؤتمر "القوى الناعمة"

كتب - محمد قاسم:

أكدت الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أن كلية الآداب تستعد لإطلاق مؤتمرها الدولي السنوي، تحت عنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل".

وأشارت إلى أن فكرة المؤتمر تنبع من الدور الثقافي والفكري الكبير الذي تقوم به الكلية في تشكيل رؤى الأجيال فيما يتعلق بصناعة المستقبل وإرساء دور الفنون والآداب والثقافة واللغات والترجمة والسياسة والإعلام والعلوم الاجتماعية والتعليم والخطاب الديني في تكوين القوى الناعمة التي تسهم في رفعة مصر بين الأمم.

وقالت الدكتورة سوزان القليني، في تصريح لها اليوم، إن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات العملية حول دور القوى الناعمة في الإبداع والمعرفة وصناعة المستقبل وكذلك مناقشة القضايا الراهنة في هذا المجال، لافتةً إلى أن المؤتمر سيعقد بحضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس في الفترة من 16 وإلى 18 مارس المقبل.

وأضافت أن موضوعات المؤتمر تدور حول 7 محاور رئيسية؛ هي: الآداب والفنون والإعلام والعلوم الاجتماعية والإنسانية والدبلوماسية والتعليم والعلوم التربوية وأخيرًا الخطاب الديني وعلاقة كل محور بصناعة المستقبل.

يشار إلى أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب، فيما تم اختيار الدكتور عبدالناصر حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقررين للمؤتمر.​