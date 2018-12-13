تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذياً لقنوات "CBC"

القاهرة - مصراوي:

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين وشركة المستقبل للقنوات الفضائية، تعيين سمير يوسف رئيسًا تنفيذياً لمجموعة قنوات CBC.

وعقد "مرسي" و"يوسف" اجتماعًا اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الإدارات المختلفة في مجموعة قنوات "CBC".

ويتمتع سمير يوسف بخبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عامًا في مجال الإعلام وتأسيس المحطات التلفزيونية وإدارتها مثل راديو وتلفزيون العرب art ومودرن سبورت وقنوات النهار وCBC وشركة ANA.