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الأزهر يعزي البحرين في وفاة الشيخة نورة

11:34 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
الأزهر يعزي البحرين في وفاة الشيخة نورة

الدكتور أحمد الطيب

القاهرة - أ ش أ:

أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وإلى شعب البحرين، في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وقال شيخ الأزهر، في بيان اليوم الأربعاء، "أسأل الله عز وجل أن يتغمد الله المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".​

الأزهر الشريف البحرين أحمد الطيب ملك البحرين الشيخة نورة

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