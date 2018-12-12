"مكرم" ناعيا إبراهيم سعدة: قلم حاد قاد "أخبار اليوم" لنجاحات كبيرة

كتب مصطفى على

نعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الراحل ابراهيم سعدة، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال مكرم لمصراوي، إن إبراهيم سعدة صحفي كبير وصائد ماهر للمعاني والكلمات عندما تشتد الأزمات، فهو قلم حاد في مواجهة المواقف والأزمات وقاد مؤسسة أخبار اليوم في فترة وجوده إلى نجاحات كبيرة.

وأضاف: "كلنا حزننا لما حدث له وبعده عن الوطن، لكنه عاد إلى أرضه ورأيته عقب عودته وجلست معه لمدة ساعة وأكدت له ضرورة أن يدافع الإنسان عن حياته حتى اللحظة الأخيرة لأنها مهمة".

وتابع: "الكاتب الراحل كان يعي جيدا حجم مرضه وحينما جلست معه وجدت أنه يمتلك شجاعة مواجهة المرض مثلما كان يمتلكها في الصحافة".

وأوضح أن المجلس الأعلى للإعلام سيكرم اسمه بإطلاقه على إحدى دوراته التدريبية المقبلة، مبديا ترحيبه بإمكانية التعاون مع أسرته في تخصيص جائزة صحفية باسمه.​