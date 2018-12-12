مستشار "الجامعة العربية": "نحن شعوب عاطفية وكلمات رجال الدين نافذة"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، إن الشباب هُم قاطرة التنمية حاليا ومستقبلا، و"اللي يقول غير كده مش فاهم".

وأضاف خليفة، خلال ندوة بحزب المحافظين "التنمية وعلاقتها بالأمن القومي ودور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية"، اليوم الأربعاء: "شبابنا لا تظلموهم، الأسرة لها دور كبير جدا في التنشئة، وكذلك المدرسة والجامعة ورب العمل، كل هذه الأماكن عليها أدوار رئيسية في تنشئة الشباب".

وتابع: "الأزهر والكنيسة عليهما دور كبير لأننا شعوب عاطفية ورجل الدين له كلمات نافذة داخلنا، وكذلك الإعلام له دور مهم جدا إلى جانب قصور الثقافة".

جاء ذلك بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، والمهندس علي قرطام، نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، وعدد من السياسيين والبرلمانيين.

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