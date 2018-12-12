إيبارشية المنيا: شرطي أطلق النار على مقاول ونجله أمام كنيسة

كتب - إسلام ضيف:

قالت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، إن شرطيًا مُكلفًا بحراسة كنيسة نهضة القداسة بالمنيا، أطلق النار على مقاول ونجله بسبب خلاف نشب بينهم، مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت الإيبارشية في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، الأربعاء، أنه "بينما كان عماد كمال صادق والشهير بعماد المقدس، 49 عامًا، يرفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، رفقة نجله ديفيد 21 عامًا في إطار عملهما بالمقاولات بمدينة المنيا، أطلق حارس الكنيسة النيران عليهما، إثر خلاف بين الرجل ونجله من جانب وحارس الكنيسة من جانب أخر، ما أدى لمقتلهما".

وأوضحت الإيبارشية أن الرجل ونجله نقلا إلى المستشفى العام بالمنيا، وألقي القبض على الشرطي، لافتة إلى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية.

وأرسلت الإيبارشية عزاءها إلى أسرة المقاول ونجله، مختتمة بيانها بـ"حمى الله مصر والمصريين من كل شر ومكروه".