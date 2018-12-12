وزير الأوقاف: وحدة صف الأمة لا يتناقض أبدًا مع مفهوم الدولة الوطنية

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وحدة صف الأمة العربية لا يتناقض أبدًا مع مفهوم الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها وتماسكها وقوة بنيانها.

وقال وزير الأوقاف -في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء، بمؤتمر رابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز - "إنه إذا تفككت الدولة الوطنية فلا مجال لوحدة أكبر على الإطلاق، فوحدة صف الأمة وتعزيز دور وبناء الدولة الوطنية يتكاملان ولا يتناقضان"، مشيرا إلى أن الحفاظ على الدولة الوطنية يجب أن يدرج في إطار الكليات التي يجب الحفاظ عليها.

وأوضح وزير الأوقاف أن آلية وطبيعة وحدة الأمة لا يمكن حصرها في نمط واحد، فقد صارت وحدة الصف في عالم اليوم تأخذ أنماطا متعددة، وعلينا أن نعمل في ضوء المتاح منها.

وأشاد الوزير بموضوع المؤتمر "وحدة صف الأمة.. مخاطر التصنيف والإقصاء، وتعزيز مفاهيم الدولةالوطنية وقيمها المشتركة"، معتبرا أن العنوان في حد ذاته يحمل تصحيحا لكثير من المفاهيم الخاطئة لدى الجماعات المتطرفة التي تضع الوطن في تقابلية خاطئة مع الدين.

وتابع الوزير: "نحن دعاة سلام نمد أيدينا بالسلام لكل دعاة السلام والباحثين عنه والساعين إليه، فالوحدة التي ندعو إليها هي التي تصب في صالح سلام الإنسانية".