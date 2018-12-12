بينهم مبتكر "مُنبه للسائقين ضد الحوادث".. البابا تواضروس يُكرم 4 مخترعين

كتب- إسلام ضيف:

احتفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في مستهل عظته الأسبوعية التي يُلقيها بكنيسة السيدة العذراء، والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بتكريم 4 أعضاء بفريق الابتكارات الهندسية بكنيسة العذراء مريم بالمُليحة بحدائق القُبة، من مجلس علماء مُبدعي مصر والعرب.

وقال البابا تواضروس الثاني إن الاهتمام بالتعليم، وتشجيع الأبناء على مواهبهم يعود بالصالح على البشرية كلها وليس الكنيسة أو الوطن فقط، مستكملًا: "في يوم من الأيام اللي اخترع المصباح الكهربائي توماس إديسون اخترعه وبعد كدا العالم كله استخدمه".

وأبرز البابا اختراعات الفريق. وأوضح أن جورج ميخائيل، 12 عامًا، اخترع جهاز إنذار الصدمات الهاتفي، وشرح "ميخائيل" اختراعه الذي أوضح أنه يأتي كمُنبه للسائقين للحد من الحوادث على بُعد 3 متر من خلال وضعه على (جراب) الموبايل.

وأشار البابا أن فلوباتير إسحاق، اخترع عمود إنارة ذكي. وقال "إسحاق" إن فكرة اختراعه تعتمد على عمود يعمل بعوادم السيارات المُهدرة، للاستفادة من العوادم التي تلوث البيئة.

وقال البابا تواضروس إن هيلانة نبيل، وسيلفيا هشام، اختراعا كُرسي للمعاقين يتحرك بالموبايل عن طريق الطاقة الشمسية.

وأوضحت الفتاتان أن اختراعهما يعمل بالطاقة الشمسية ويمكن التحكم به من خلال استخدام الهاتف النقال.

بدوره وصف البابا اختراعات الفريق بأنه "شيء جميل يعطي إشارقة أمل للمستقبل"، متمنيًا أن يصبحوا في المستقبل علماء كبار.