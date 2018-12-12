وزيرة الصحة تُعيّن "محمود سعيد" مديرًا لمستشفى شرم الشيخ الدولي

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارًا بندب الدكتور محمود سعيد، مديرًا لمستشفى شرم الشيخ الدولي، لمدة عام.

وحمل القرار رقم "750" لسنة 2018، ونصّ في مادته الأولى على "ندب الدكتور محمود سعيد حسن، كبير أخصائيين طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، للعمل مديرًا عامًا لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك لمدة عام".

يأتي القرار في غداة تعيين الدكتور محمد السيد ضاحي مدير مستشفى شرم الشيخ، رئيسًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وجاء تعيين "ضاحي" خلفا للدكتور محمد عزمي، الذي بلغ سن المعاش القانوني.