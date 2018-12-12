المستشار العسكري للجامعة العربية: مواجهة الشائعات قضية "أمن قومي"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، إن أي أحداث من شأنها إحداث أزمة داخلية تعتبر قضية أمن قومي يجب التدخل الفوري لعلاجها.

وأضاف خليفة، خلال ندوة بحزب المحافظين، اليوم الأربعاء، أن البطالة تعد قضية أمن قومي وكذلك الشائعات التي تنتشر بين الشعب قضية أمن قومي يجب الاهتمام بها ومواجهتها.

وتابع المستشار العسكري لجامعة الدول العربية: "التهديدات الخارجية مثل وجود اختراق للحدود مواجهتها قضية أمن قومي، أو التدخل في الشأن الداخلي لإحداث فوضى في صفوف الدولة".

وأكد خليفة، أن السياسي لن يستطيع النطق بكلمة إذا لم يكن لديه قوى اقتصادية وعسكرية.

وأشار المستشار العسكري لجامعة الدول العربية أن الاقتصاد القوي والعسكرية القوية لهما أولوية وأهمية كبيرة جدًا حتى تصبح الدول قادرة على اتخاذ قرارها دون تأثيرات.

وتابع: "القوى الإعلامية والثقافية لها دور مهم أيضًا، وهي تمثل القوة الناعمة".