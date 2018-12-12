"الزراعة": قانون منع تداول الدواجن الحية "يحافظ على صحة المواطنين"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قانون منع تداول الدواجن الحية، يهدف إلى الحفاظ علي صحة المواطنين، وإن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف عبد الدايم، لمصراوي، أن الوزارة في انعقاد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة، واتحاد منتجي الدواجن؛ لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية.

وأشار متحدث وزارة الزراعة إلى أن الذبح بدون إشراف بيطري، يمثل خطرًا شديدًا على الصناعة وصحة المواطن، متابعًا: "القانون يصب في مصلحة مستقبل صناعة الدواجن".

وأوضح عبد الدايم أن جهاز تنمية المشروعات بالصندوق الاجتماعي يقدم إمكانية منح قروض للمربين وأصحاب المحلات شريطة القيام بعمليات الترخيص، لافتًا إلى أن فائدة القروض تبدأ من 5% لصغار المربين، وتصل إلى 10% بفائدة متناقصة، علي أن يكون التطبيق في أوائل يناير المقبل.