الملتقى الثقافي المصري الصيني يطلق أولى فعالياته بمبادرة "الحزام والطريق"

كتب - إسلام ضيف:

استقبل الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مؤسسة شرف للتنمية المستدامة، على مدار اليومين الماضيين، وفدا صينيا يترأسه "وانج راوبي" رئيس مؤسسة منتدى التنمية الصيني خلال زيارة الوفد السياحية لمصر.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك في إطار البروتوكول الموقع بين مؤسسة شرف للتنمية المستدامة ومنتدى التنمية الصيني والذي يهدف إلى التبادل الثقافي والسياحي والتعليمي بين مصر والصين.

وجاء ذلك خلال انعقاد ملتقى التبادل الثقافي المصري - الصيني الأول لمنظمات غير الحكومية في نطاق مبادرة الحزام والطريق، والذي انعقد بفندق كونراد النيل بحضور بعض الشخصيات العامة وعلى رأسهم الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مفتي الديار المصرية الأسبق، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة سونج ايوة، وسفراء سابقين لمصر بالصين وبعض الإعلاميين.

وأكد الدكتور عصام شرف، أن الملتقى يأتي في إطار التعاون بين المؤسستين لتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في تقوية الصداقة بين الشعوب وخاصة بين الشعبين المصري والصيني وبناء جسور التعاون المشترك بينهما من خلال تفعيل عدد من المبادرات وخاصة في مجالات التعاون الثقافي والطبي والسياحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمؤسستين.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصين تحتل مكانة خاصة في قلوب الشعب المصري نظرا للتشابه الكبير بين البلدين من حيث الحضارة والتاريخ العريق وطريقة التفكير وأسلوب الحياة مما يتواكب مع توجه القيادة السياسية للبلدين، مثمنا دور مؤسسة شرف للتنمية المستدامة في بناء تعاون بين الدولتين من خلال العديد من الأمور والتي يأتي في مقدمتها التواصل بين الشعبين من أجل تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين، بجانب مساهمتها في نشر الوعي الثقافي ومعرفة الشعب المصري بمبادرة الحزام والطريق.

وقال سونج إيقوة السفير الصيني بالقاهرة، إن هذا الملتقى يحمل كثيرا من الرسائل الإيجابية، خاصة وأن الجانب المصري يقدم جهودا كبيرة من أجل تعزيز الصداقة المصرية -الصينية.

ولفت إلى أن هذا الملتقى بمثابة فرصة هامة للغاية لمشاركة الأصدقاء المصريين ونقل التجربة الصينية إليهم، وأوضح أن العلاقات المصرية - الصينية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية خاصة بعد الزيارات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين وتوقيع العديد من الاتفاقيات الشاملة.

وشدد على أن العلاقة بين البلدين سلكت مؤخرا مسارا جديدا هاما من حيث التعاون في العديد من المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مؤكدا سعادته البالغة بهذه الصداقة وهذا التعاون الإستراتيجي.

وأوضح أن مؤسسة شرف للتنمية المستدامة لعبت دورا هاما في معرفة الشعب المصري بمبادرة الحزام والطريق الجديد، وأن الدكتور عصام شرف رئيس المؤسسة يدعم هذه المبادرة بصورة كبيرة للغاية وهو ما دفع دولة الصين لتنصيبه مستشارا خارجيا لهذه المبادرة.

وأكد أن التعاون المصري - الصيني يحمل خصائص شاملة وأنه لمس تحسن العلاقات بين البلدين خلال فترة عمله بالقاهرة، الأمر الذي يدعم تنمية العلاقات الإستراتيجية وتفعيلها بشكل حيوي.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى مجموعة اللقاءات التي تمت بين أعضاء المؤسستين، اشتملت أنشطة الملتقى على بعض الزيارات الميدانية ومنها زيارة المنطقة الأثرية بخان الخليلي، وزيارة مركز توثيق التراث الحضاري بالسادس من أكتوبر، واختتمت الزيارات بزيارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.