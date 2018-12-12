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المستشار العسكري للجامعة العربية: غياب التنمية ليس سببا لانتشار الإرهاب بسيناء

06:51 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
المستشار العسكري للجامعة العربية: غياب التنمية ليس سببا لانتشار الإرهاب بسيناء

اللواء محمود خليفة

كتب- محمد نصار:
قال اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، إن ما يردد حول غياب التنمية في سيناء قبل عام 2011، أمر غير صحيح.

وأضاف خليفة، خلال ندوة بحزب المحافظين، اليوم الأربعاء، أنه كانت توجد تنمية في سيناء لكنها كانت بحاجة فقط إلي المزيد، مؤكدًا أن التنمية ليست سبب انتشار الإرهاب في سيناء.

وأضاف: "سيناء انتشر بها الإرهاب لأنه خُطط لهذا أن يحدث وخُطط لها أن يتم إعلانها عاصمة لولاية سيناء، قبل أن تفشل كل هذه المخططات بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب".

وتتناول الندوة "التنمية وعلاقتها بالأمن القومي ودور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية"، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، والمهندس علي قرطام، نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، وعدد من السياسيين والبرلمانيين.

محمود خليفة جامعة الدول العربية الإرهاب أكمل قرطام

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