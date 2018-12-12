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شيخ الأزهر: مستعدون لتقديم الدعم لـ"بيرو" في مجال التعليم

06:48 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
شيخ الأزهر: مستعدون لتقديم الدعم لـ"بيرو" في مجال التعليم

شيخ الأزهر يستقبل سفير بيرو

كتب - محمود أبوطالب:

استعرض الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع سفير دولة بيرو بالقاهرة الدكتور بول باريديس بورتيلا؛ الأوضاع المجتمعية في بلاده، والدور العالمي للأزهر الشريف في الحفاظ على الرسالة الوسطية للإسلام.

ورحب الإمام الأكبر بسفير بيرو في مشيخة الأزهر، مؤكدا استعداد الأزهر لتقديم الدعم لدولة بيرو في مجال التعليم وتدريب الأئمة على مواجهة القضايا التي تهم المجتمع في بيرو، وتسهم في الاندماج الإيجابي مع الآخر بما يخدم الشعب هناك.

بدوره، أعرب السفير عن ترحيب حكومة وشعب بيرو بوجود الأزهر في بلاده.

أحمد الطيب الأزهر الشريف سفير بيرو القاهرة

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