"الشريف": عقد جلسات استماع لمناقشة تعديلات "التجارب السريرية" نهاية ديسمبر

كتب - أحمد علي:

عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية (التجارب السريرية)،أولى اجتماعاتها، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وقال الشريف عقب انتهاء الاجتماع - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن اللجنة ستعمل في المرحلة القادمة على عقد جلسات استماع نهاية الشهر الجاري مع المتخصصين والفنيين ، بالإضافة إلى إخطار الوزرات المعنية من بينها وزارتي الصحة والتعليم العالي لحضور اجتماعات اللجنة لعرض رؤيتهم حول تعديلات القانون، وكذلك المجلس الاستشاري للعلماء والتابع لرئاسة الجمهورية والأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وأشار الشريف إلى أهمية الموضوع والذى يستوجب مناقشته باستفاضة لمعالجة كل ما يتعلق من إشكاليات ووضع الحلول لها.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الخاصة لصياغة المواد المطلوب تعديلها بموجب الخطاب المرسل من رئيس الجمهورية للبرلمان، لعرضها على الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.