وزير التعليم العالي يؤكد عمق العلاقات التعليمية والثقافية مع النمسا والأردن

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق العلاقات التي تربط بين مصر والنمسا خاصة في المجالات التعليمية والثقافية.

وقال وزير التعليم العالي - خلال لقائه اليوم الأربعاء مع سفير النمسا بالقاهرة جورج شتيلفريد - إن الوزارة مهتمة بدعم علاقات التعاون العلمي بين الجامعات المصرية والجانب النمساوي، مطالباً بمزيد من التعاون من خلال توفير المنح الدرسية والمهمات العلمية والبرامج البحثية المشتركة في المجالات ذات الأولوية، وضرورة التوسع في دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والنمساوية في مجالات البحث العلمي والتعليم.

من جانبه، أكد السفير النمساوي بالقاهرة استمرار التعاون بين مصر والنمسا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

بحث الجانبان العديد من الموضوعات، منها: كيفية الاستفادة من خبرات الجانب النمساوي في العديد من التخصصات مثل، السياحة، والطب، والتمريض والدراسات التقنية.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور خالد عبد الغفار وفدًا برلمانيًا أردنيًا برئاسة نواف الزيود رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية ـ المصرية؛ لبحث آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، وكذا أوضاع الطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ووعد عبدالغفار بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الأردنيين في مصر، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدتهم على الانتظام في الدراسة، وحل المشكلات التي قد تواجههم.

ووجه الوفد البرلماني الشكر للحكومة المصرية على دعمها ومساندتها للطلبة الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلادهم على الاستفادة من الخبرة المصرية في كافة المجالات.​