بـ"الطبل والرقص".. معلم يشرح الفلسفة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

كتبت-ياسمين محمد:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لحصة فلسفة، بأحد مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو، المعلم يشرح أحد الدروس لطلاب بالثانوية العامة، عن طريق الغناء والـ"طبل" والرقص على نغمات "التيكا". وتفاعل الطلاب مع المعلم بغناء المنهج.

كما تداول الطلاب "الفيديو" بكثافة على صفحة المعلم الذي يدعى لطفي أبوزيد.

وتباينت ردود أفعال رودا موقع التواصل الاجتماعي حول "الفيديو"، فالبعض رأى أن طريقة المعلم في الشرح لا تليق بقيمة العلم والتعليم، وآخرون رأوا أنها طريقة بسيطة تسهل على الطلاب حفظ المنهج.