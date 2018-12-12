السيسي يشيد بإدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول

كتب - محمد سامي:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، مصر، ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لي يونج، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير للتعاون القائم حالياً بين مصر ومنظمة اليونيدو، وأكد الحرص على تعزيز هذا التعاون باعتبار المنظمة أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية.

وأشار الرئيس السيسي إلى الأهمية التي تمثلها المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وأكد الحرص على زيادة البرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها المنظمة في مصر في كافة مجالات التنمية، خاصة في ضوء البنية التحتية التي تم تحديثها في مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، وتوفير مصادر الطاقة الضرورية، فضلاً عن الإطار التشريعي الحديث، والمشروعات القومية العملاقة وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس.

بدوره، أكد مدير عام منظمة اليونيدو تقديره لزيارة القاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر والمنظمة ودعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، في إطار رؤية مصر للتنمية 2030.

كما استعرض يونج نشاط المنظمة في إطار تنفيذ مبادرة "العقد الصناعي الثالث في إفريقيا" التي تهدف إلى مساندة عملية التنمية الصناعية في القارة بشكل مباشر وفعال، ووضع القارة الإفريقية على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، معرباً عن تطلع المنظمة لقيام مصر بدعم أنشطة المبادرة، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، ما سيساهم في تقديم الدعم السياسي رفيع المستوى، والمساعدة في نجاح المشروعات التي سيتم تنفيذها في القارة تحت مظلة المبادرة.

وقال المتحدث إن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون بين مصر والمنظمة، للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية في مجالات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والتجارة الخضراء، والاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية، وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي.