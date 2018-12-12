ضمن شبكة "الاتجار بالبشر".. "الرقابة الإدارية" تضبط مخدرات واردة من تركيا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط 2 كيلو جرام من مخدر "الايس"، وارد من تركيا عن طريق البريد السريع، وذلك بعد التنسيق واستصدار الأذون اللازمة من المستشار المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي استكمالا لواقعة ضبط هيئة الرقابة الادارية لشبكة دولية للاتجار بالبشر واستغلالهم في أعمال الدعارة وجلب وترويج المخدرات.

كانت الرقابة الإدارية أعلنت الأسبوع الماضي، ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر، ضمت مصريين وأجانب تورطوا في جرائم استغلال جنسي وجلب مخدارت من تركيا والهند.

وقالت الهيئة إن "الشبكة التي تم ضبطها تضم 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم، للاشتراك في أعمال منافية الآداب وجلب مخدر الهيرويين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند، عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب".