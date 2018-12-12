تتويج جديد لـ"مصراوي".. جلال المسري يفوز بجائزة "الأمير سلطان العالمية للتراث الحضاري"

كتبت - مها صلاح الدين:

على أرض عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، تُوج المصور المصري جلال المسري، الزميل في مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام.. (مصراوي، يلاكورة، أونا، الكونسلتو)"، بجائزة "الأمير سلطان العالمية للتراث الحضاري"، أكبر جائزة عربية ودولية مخصصة للمصورين المحليين والدوليين المهتمين بالمحافظة على التراث العالمي.

كُرم المسري في حفل كبير، الأربعاء،، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وسلمه الجائزة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في الدورة السابعة للجائزة، الذي أطلقها عام 2012ـ

جلال المسري، أول فنان ومصور مصري يحصل على الجائزة، مناصفة مع الفنان البحريني محمد بوحسن، بدأ مشواره في التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2004، شارك في 133 معرضًا محليًا وعربيًا ودوليًا، وحصل على لقب فنان عالمي من الاتحاد الدولي للتصوير.

بالإضافة إلى أنه حائز على 41 جائزة عربية ودولية، ومحاضر ومحكم بكبرى المؤسسات والجوائز العالمية.

اتجه المسري منذ سنوات إلى تصوير وتوثيق التراث المصري، خاصة معالم القاهرة القديمة، والنوبة، كمكان وبشر.

تعددت زيارات المصور المصري إلى مختلف أنحاء القاهرة الفاطمية، وهناك، انتقلت عدسات كاميراته لتوثق بلقطات فنية أحوال باب الفتوح وباب النصر والجمالية، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، وآثار باب الوزير وشارع الأزهر، ومنطقة الدرب الأحمر التراثية، والسيدة زينب والخليفة.

أعمال المسري عرضت في مختلف المعارض داخل مصر وخارجها، ونوقشت بمركز التوثيق الحضاري التابع لمكتبة الإسكندرية، وأختير منها 60 صورة للمشاركة في معرض مآذن وأجراس بتنظيم من جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة المصرية، في قصر الأمير طاز. والأكاديمية المصرية بالعاصمة الإيطالية روما.

منذ عام 2010، بدأ المسري مشروعه الممتد لتوثيق التراث والحياة النوبية، زار خلالها محافظة أسوان عشرات المرات، وجاب مختلف الجزر التي هاجر إليها أهل النوبة منذ البدء في إنشاء خزان أسوان والسد العالي، كما وثقت عدسته الحياة بغرب سهيل وهيسا وتنقار وعواض والبربر.

عايش حياة أهالي هذه الجزر عن قرب، أقام معهم ورصد كيف أثرت الهجرة على طريقة معيشتهم ومأكلهم ومشربهم، وفاز عن أعماله عن النوبة بجائزة "تراثي للتصوير الفوتوغرافي" عام 2017، ومسابقة "الفجيرة" عام 2015، ومسابقة "الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي" عام 2017. ونظم معرض "النوبة.. بلاد الدهب" في أكتوبر 2018، والتي ستجمع معروضاته بكتاب.

لم تتوقف مسيرة جلال المسري الممتدة منذ 14 عامًا عند هذه النقطة، ما زال لديه الكثير والكثير، الآن يعد لرحتله الجديدة لتوثيق تراث المناطق النوبية الأصلية، من خلف السد العالي وحتى حدود مصر مع السودان.