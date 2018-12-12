ضبط راكب أخفى 78 تليفون "آيفون" داخل ورق كربون لتضليل جمارك مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، أخفاها راكب مصري في حقائبه لدى وصوله من الكويت، لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

واشتبه وليد صبرى مأمور التفتيش فى راكب مصري قادم من الكويت، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة النيل، رحلة رقم 162 القادمة من الكويت، والذى حاول الخروج مسرعا من صالة التفتيش، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هدى حسانين مأمور الفحص فأفادت بوجود أجسام معتمة ومتماثلة، وبالعرض على أميرة عطية نائب مدير الإدراة قررت تشكيل لجنة من أحمد الجمل مأمور الجمرك تحت إشراف محمد عيد مرسى نائب مدير الإدارة لتفتيش حقائبه، تبين وجود 78 "آيفون" ملفوفة فى ورق كربون وشنط بلاستيك سوداء للأخفاء.

قرر الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​



