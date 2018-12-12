بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح تجديدات طب عين شمس والدمرداش الجامعى

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر حيث تصل خدماتها لحوالي ١٨ مليون مريض، مشيرا إلى أن أعمال التجديدات بمستشفى جامعة عين شمس من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجامعة على المستوى التعليمي والطبي وخدمة المجتمع.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، جاء ذلك خلال افتتاح، عددا من التجديدات بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفى الدمرداش الجامعي، والتي شملت افتتاح تجديدات مدرج الدكتور البنهاوى بكلية الطب، وحدات الجراحة العامة والتى تشمل وحدات جراحة الكبد والبنكرياس، وجراحة الثدى، والسمنة المفرطة بجانب قسم الأشعة التشخيصية الجديدة، ووحدة الكلى الصناعى المجمعة، ومركز المعلومات الرئيسى.

وتابعت التعليم العالي، وخلال فعاليات الافتتاح أشاد عبد الغفار بدور جامعة عين شمس المتميز في توفير منظومة صحية عالية الجودة بفضل ما تملكه مستشفيات الجامعة من إمكانيات طبية متقدمة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من المهارة والتدريب حيث تخدم قطاع كبير من المجتمع، مشيرا إلى أن كلية طب عين شمس من الكليات المتميزة ومن أفضل ٤٠٠ كلية طب على مستوى العالم.

واستمع عبد الغفار لشرح من رؤساء الوحدات والأقسام بمستشفيات الجامعة حول التطورات والتجديدات التي شملت أقسام المستشفيات.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن تجديدات المستشفى شملت غرف المرضى على أعلى مستوى فهناك غرف مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية، مضيفا أن المبنى كله مراقب بالكاميرات وبه نظام استدعاء المرضى.

وأشارت التعليم العالي، إلي أن وحدة الكلى الجديدة أنشئت وفقاً لمعايير الجودة المصرية والعالمية لضمان تقديم خدمة طبية بشكل مثالي، بالإضافة إلى خدمة عدد أكبر من المرضى، وتقع الوحدة الجديدة بالدور الخامس بمستشفى الباطنة وتتبع نظاماً عالمياً في مكافحة العدوى، وتنقية المياة بنظام CDS أو نظام التوصيل المباشر للمياه بعد المعالجة، وتضم الوحدة 4 قاعات، الأولى خاصة بالطوارئ وتعمل على مدار 24 ساعة، أما القاعات الثانية والثالثة فتضم كل منهما 13 ماكينة غسيل كلوي تعمل بنظام "الشيفتات" كل شفت 4 ساعات وينتهي عملها في الساعة الثامنة مساء، والقاعة الرابعة تضم 12 ماكينة غسيل كلوي، كما توجد بالوحدة غرفتان للعزل تحتوي كل منهما على ماكينة غسيل كلوي، وغرفة للغسيل البريتوني.