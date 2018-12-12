ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز التفوق الصحفي لعام 2018

كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة التفوق الصحفي لعام 2018، وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ورئيس اللجنة الثقافية والمشرف على المسابقة محمود كامل.

وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها.

وجاءت النتيجة كما يلي:

أولاً : مسابقة التفوق الصحفي:

1-جائزة التغطية الإخبارية المحلية:

الجائزة الأولى: الزميلة هناء قنديل – جريدة الفجر – عن عمل منشور بجريدة صوت الأمة بعنوان: "صوت الأمة تخترق العالم السري لــ"نجوع قنا" قرى الدم ومثلث الرعب في الصعيد الجواني".

الجائزة الثانية: الزميلة شيماء عادل – جريدة وطن – عن ملف: "واحات مصر كنز ينتظر الاكتشاف".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميل مجدي عبدالوهاب سلامة – جريدة الوفد – عن عمل: "نداهة برج مغيزل.. بوابة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

2- جائزة التغطية الخارجية:

الجائزة الأولى: الزميل هاني فاروق – مجلة نصف الدنيا - مؤسسة الأهرام - عن ملف: "بنغازي.. مقبرة الدواعش".

الجائزة الثانية: الزميل إبراهيم جاد – جريدة روزاليوسف - عن عمل: "حكايات مدينة تحت القصف.. ثقوب سوداء في ثوب حلب".

3- جائزة التحقيق الصحفي:

الجائزة الأولى: الزميل محمد أبوضيف – جريدة الوطن – عن تحقيقين بعنوان: "ترخيص عودة.. شبكة لتهريب وتزوير السيارات الليبية لمصر بأوراق مضروبة" وتحقيق "غاز المنازل خطوط لتوصيل الموت".

الجائزة الثانية: الزميلة ريهام نبيل – جريدة الأخبار – عن تحقيق بعنوان: "الأخبار تكشف خباية الإنترنت الأسود العالم السري للجرائم الإلكترونية".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميل أيمن السيسي – جريدة الأهرام – عن تحقيق بعنوان: "الأهرام ترصد خطوط سير قوافل التهريب بخمس دول".

4- جائزة الحملات الصحفية:

الجائزة الأولى: الزميلان محمد وهدان وهيثم النويهي – جريدة الأخبار – عن حملة: "مافيا الاتجار في حقن hr المغشوشة.. حوامل وأطفال مصر في خطر".

الجائزة الثانية: الزميل طارق حافظ – جريدة الفجر – عن حملة بعنوان: "العوار القانونى في تعيينات القضاة".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

1- الزميل وسام حمدي – جريدة البوابة نيوز – عن حملة: "قضية فساد بمعهد ناصر:

5- جائزة الحوار الصحفي:

الجائزة الأولى: الزميل ماهر مقلد – جريدة الأهرام- عن حوار مع الكاتب الكبير وديع فلسطين: "وصيتي لمصر الاعتدال دائما ونسيان زمن الإخوان".

الجائزة الثانية: الزميل أشرف سيد – مجلة نصف الدنيا – عن حوار مع الدكتور جلال أمين: "الحديث عن ثورة جياع وهم".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية:

للزميلة هبة محمد علي - مجلة روزاليوسف – عن حوار مع آمال فهمي: "أحزن عندما أشاهد ريهام سعيد".

6- جائزة التصوير:

الجائزة الأولى: الزميل طارق الفرماوي - المصري اليوم - عن: "تغطية أحداث تفجير الكنيسة المرقسية".

الجائزة الثانية: الزميل مصطفى عميرة - جريدة الأهرام- عن: "تغطية حريق سوق إمبابة".

7- جائزة الإخراج الصحفي:

الجائزة الأولى: الزميل محمود عبدالرشيد – جريدة الأهرام المسائي – عن إخراج ملف بعنوان: "ليلة الفتى الذهبي والنهائي الحلم".

الجائزة الثانية: الزميل محمد عمار – جريدة الشروق - عن إخراج ملف بعنوان: "آخر ليلة وداعا معبودة الجماهير".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

1- الزميل أحمد عبدالباقي – مجلة لغة العصر – مؤسسة الأهرام – عن: "تطوير الماكيت الأساسي لمجلة لغة العصر".

2- الزميل أيمن أبواليزيد – مجلة حواء – مؤسسة دار الهلال – عن غلاف: "يعني إيه كلمة وطن".

8- جائزة الكاريكاتير "جائزة واحدة":

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبدالله – جريدة المصري اليوم - عن كاريكاتير : "انهيار عمارة الأزاريطة في الإسكندرية" وكاريكاتير "ارتفاع أسعار الدواجن ارتفاع الأسعار بعد التعويم".

9- جائزة الصحافة الاقتصادية:

الجائزة الأولى: الزميلة دعاء عبدالمنعم – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف بعنوان: "8 تحديات تطفئ بريق المعدن الأصفر" .

الجائزة الثانية: الزميل جمال فاضل – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف: "الصندوق الأسود لأسعار الأدوية".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

1-الزميل أحمد السباعي – بوابة الأهرام الاقتصادي – عن ملف بعنوان: "ألغام اقتصادية على طريق صاحبة الجلالة".

2- الزميلة زينب فتحي أبوالعلا – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف: "أسرار الخصخصة مسؤولو البرنامج يجيبون عن الأسئلة الصعبة".

3- الزميل رضا رفعت – مجلة صباح الخير – مؤسسة روزاليوسف – عن سلسة موضوعات بعنوان: "كنوز اقتصادية مهدرة ومنسية".

10- جائزة الصحافة الرياضية:

الجائزة الأولى: الزميل عاطف عبدالواحد – جريدة الأهرام – عن عمل: "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا.. أصوات انتخابية للتزوير المريح".

الجائزة الثانية: الزميل عادل على عزام – الوطن - عن عمل بعنوان: "قصص وروايات تجسد واقع الدين لله ومصر للجميع مسلمون ومسيحيون في ملاعب الكرة المصرية".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميل الدكتور يحيى فوزي – الأهرام الرياضي – عن عمل: "نحن ندق الناقوس.. اللحوم البرازيلية خطر على الرياضة المصرية".

11- جائزة الصحافة الفنية:

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبدالجليل – جريدة الوطن – عن: "حوار مع وحيد حامد".

الجائزة الثانية: الزميل العباس السكري – جريدة اليوم السابع – عن: "حوار مع إبراهيم عيسي عن فيلم مولانا".

وفي جائزة الصحافة الثقافية:

فاز بالجائزة الأولى: الزميل محمد رياض – جريدة الوطن – عن ملف: "بعد 42 عاما علي انتحاره – القصة الكاملة لشاعر اليسار المصري الشاب "أحمد عبيدة" احتراق ونهوض "طائر النار"،

والجائزة الثانية: الزميل أحمد الشمسي وأحمد الليثى – جريدة القاهرة – عن تحقيق: "بعد 20 عاما غياب قصة أول أديب جرافيتي "أديب الشباب" يغادر عزلته".

أما فيما يخص الجوائز الخاصة، فاز بجائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة):

الجائزة الأولى: الزميل أحمد العميد – جريدة الوطن – عن ملف: "الوطن وسط نيران المعارك ضد داعش بالعراق.. حرب الموصل".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:

الزميل أحمد شلبى – جريدة المصرى اليوم – عن عمل: "المصري اليوم ترصد من داخل مغارات جبل الحلال وقائع سقوط "حصن الإرهاب الأخير".

والزميلة منى مدكور – بوابة دوت مصر – مؤسسة اليوم السابع – عن عمل: "أسرار اللحظة الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسى".

وفاز بجائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة: الزميل أحمد سمير –بوابة المصري اليوم – عن عمل بعنوان: "مصر بتكسب.. قصة نجاح وتفوق وانتصار".

بينما فاز بجائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الإنسانية:

الجائزة الأولى : الزميل محمد الليثي – جريدة الوطن – عن ملف: "حكايات من الجبهة في يوميات شهيد أكتوبر.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:

الزميل محمد القماش – جريدة المصرى اليوم – عن عمل: "دار إشراقة للأيتام قصر تحول إلى وكر تعذيب".

والزميل محمد أبوليلة – جريدة صوت الأمة - عن عمل بعنوان: "مأساة اجتماعية في منزل سيدة الإيذر المنتحرة".

وفاز بجائزة مصطفى شردي، في المقال السياسي:

الجائزة الأولى: الزميل محمد شعير – جريدة الأهرام – عن مقال بعنوان: "لمواصلة المسير إلي الأمام ومعالجة الانقسام حول "ما جري" في يناير الطريق الرابع هو الحل.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه لـ:

الزميل عماد حمدى – جريدة المقال – عن مقال بعنوان: "مصر محتاجة ريسترت".

وفاز بجائزة صحافة البيئة:

الجائزة الأولى: الزميلة ريهام العراقي – جريدة المصري اليوم – عن ملف: "المحميات الطبيعية كنوز مصر.. لأعلي سعر السحابة السوداء.. السماء فيها سم قاتل، وقررت اللجنة منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل المصور حسام فضل لـ"مشاركته في العمل الفائز".

الجائزة الثانية: الزميلة سهاد الخضري – جريدة الوطن – عن عمل: "تطهير بحيرة المنزلة حلم طال انتظاره".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:

الزميلة هدير الحضرى – جريدة الشروق – عن عمل: "صناعات النخيل ثروة قومية مهدرة"

والزميل شعبان جمال - جريدة الدستور – عن عمل بعنوان: "مافيا تهريب الصقور المصرية النادرة إلي قطر".

وفاز بجائزة صحافة المرأة:

الجائزة الأولى: الزميلة جيهان أبوالعلا – نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام - عن عمل: "التوحد.. بطولة أمهات وتخاذل مجتمع".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميلة غادة محمد الشريف – جريدة المصري اليوم – عن تحقيق: "تزويج .. القاصر بأى ذنب قتلت"

والزميلة صفاء عبد الحميد – بوابة التحرير – عن ملف: "اضربوهن.. عقاب شرعي للمرأة أم فهم خاطئ للدين".

كما فاز بجائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفي:

الجائزة الأول: الزميل محمد عبدالسلام – بوابة روزاليوسف – عن عمود: "حكايات الغريب 2000".

الجائزة الثانية: الزميل ايهاب الحضري – جريدة أخبار الأدب – عن عمود: "فتنة يوسف".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميل خالد سيد أحمد – جريدة الشروق – عن عمود: "عزوف اختيارى".

والزميل حمدى البصير – جريدة العالم اليوم – عن عمود: "الحكومة الذكية والتعامل بالمليم قطار الصحافة والعاصمة الإدارية".

وفاز بجائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية":

الجائزة الأولى: الزميل عامر سلطان – مجلة الأهرام العربى – عن ملف: "بعد مرور 65 عاماً وثائق المخابرات البريطانية بإفشال ثورة يوليو وننشر الممنوع من الوثائق السرية .. اغتيال السادات بتوقيت لندن".

والجائزة الثانية: الزميل أسامة السعيد – آخر ساعة – مؤسسة أخبار اليوم – عن: "بعد 100 عام من التورط في أزمات العالم .. أمريكا الجديدة إمبراطورية القوة والخوف".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميلة رضوي عبداللطيف – جريدة الأخبار – عن عمل بعنوان: "عائلة التميمى .. جيش مقاومة فلسطينية في وجه الاحتلال".

أما جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية:

فاز بالجائزة الأولي: أحمد صالح عبد المعطي -بوابة الأهرام الاقتصادى – عن ملف: "التعليم الفنى غائب عن سوق العمل".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميلة ميرفانا ماهر – جريدة الفجر – عن ملف بعنوان: "بالأسماء مراكز القوي في وزارات البزنس".

والزميل صالح إبراهيم – جريدة الوطن – عن ملف بعنوان "فشل في إنعاش الصادرات".