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بالصور.. وزير النقل يفاجئ العاملين بأحد مزلقانات محافظة المنوفية

04:29 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
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كتب- أحمد نجيب:
فاجأ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، العاملين بمزلقان المقابر في الكيلو ٩٠٠/٦٨ بخط القاهرة /الإسكندرية (مطور تطوير شامل مدني ونظم تحكم)؛ للتأكد من مدى الالتزام بضوابط التشغيل، ومدى كفاءة التشغيل للمزلقان.

وطالب الوزير باليقظة التامة نظرا لحيوية وأهمية الأعمال التي يقومون بها في الحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير المزلقانات في كافة أنحاء الجمهورية يتم تنفيذها لرفع معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية.

وزير النقل هشام عرفات مزلقانات المنوفية

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