تتويج جديد لمصراوي.. أحمد الشمسي وأحمد الليثي يحصدان جائزة نقابة الصحفيين

كتبت- دعاء الفولي:

فاز أحمد الليثي وأحمد الشمسي، الصحفيان بموقع مصراوي الإخباري، بجائزة التفوق الصحفي التابعة لنقابة الصحفيين، وذلك عن تحقيق بعنوان "بعد غياب 20 عاما.. أديب الشباب يخرج عن عزلته".

وتم نشر التحقيق الصحفي بجريدة القاهرة تزامنا مع موقع مصراوي. وفاز الزميلان بالمركز الثاني في فئة الصحافة الثقافية.

وانضم الشمسي والليثي للعمل في موقع مصراوي منذ خمس سنوات، وحصلا سابقا على جائزة التفوق الصحفي، فرع القصة الإنسانية عام 2013، وذلك عن تغطية الحرب على قطاع غزة، وذكرى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

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