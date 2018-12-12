نائب وزير الزراعة: فرص الاستثمار بمصر واعدة والحوافز يحميها القانون

كتب- أحمد مسعد:

شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10الى 12 ديسمبر الجاري، بفعاليات معرض سيال الشرق الأوسط بأبو ظبي والذي تم تنظيمه تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقدت محرز، العديد من اللقاءات مع كبرى الشركات ورجال الأعمال من رواد الاستثمارات الإقليمية على مستوى الوطن العربي من المشاركين والعارضين بالمعرض والذي شمل العديد من مجالات الأستثمارات والخدمات والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية.

وشاركت محرز، في اليوم الثاني من المعرض والذي افتتحه محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمارو الإنماء.

واستعرضت نائب وزير الزراعة، الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مجالات مشروعات الدواجن والأبقار الحلاب والاستزراع السمكي، واستعرضت محرز الخرائط الاستثمارية المتاحة للاستثمار بتلك القطاعات بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكدت محرز، رؤية وزارة الزراعة التي تشجع إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي المتكاملة مع النشاط الزراعي.

وأشارت إلى أن إقامة مشروعات الدواجن بالمناطق الصحراوية، وتتيح تأجير الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد لضمان استدامة الأستثمارات والحفاظ على تلك المناطق خالية ونظيفة من الأوبئة باتباع معايير الأمن الحيوي.